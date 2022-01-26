Бенфика — Боавишта — 1:1 (3:2 по пенальти). Видео голов и обзор матча

В полуфинале Кубка португальской лиги «Бенфика» обыграла «Боавишту» (1:1, 3:2 по пенальти).
26-летний украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на Пицци на 88-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Бенфика» — «Боавишта» — 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: Соарес, 16 — Зауэр, 53, с пенальти
Источник — Футбол 1/2/3
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