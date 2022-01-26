Яремчук помог Бенфике выйти в финал Кубка португальской лиги

Команда украинского форварда в серии пенальти обыграла «Боавишту»

  • 26.01.2022 01:56
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Яремчук помог Бенфике выйти в финал Кубка португальской лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

26-летний нападающий «Бенфики» и сборной Украины Роман Яремчук принял участие в поединке полуфинала Кубка португальской лиги против «Боавишты» (1:1, 3:2 по пенальти).

Яремчук вышел на поле в стартовом составе «Бенфики» и был заменен на Пицци на 88-й минуте встречи.

Во втором полуфинальном матче Кубка португальской лиги «Спортинг» сыграет против «Санта-Клары». Поединок состоится в среду, 26 января, в 21:45 по киевскому времени.

«Бенфика» — «Боавишта» — 1:1 (3:2 по пенальти)
Голы: Соарес, 16 — Зауэр, 53, с пенальти

Источник — Sport.ua

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