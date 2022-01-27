Им нужен бомбардир. Клуб Серии A хочет купить Довбика у Днепра-1

Итальянский клуб «Торино» находится в поиске замены Андреа Белотти

  • 27.01.2022 00:59
  • 717 просмотров
  • 1 комментарий
Им нужен бомбардир. Клуб Серии A хочет купить Довбика у Днепра-1
© СК Днепр-1. Артем Довбик

Итальянский клуб «Торино» заинтересован в подписании украинского нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.

Клуб из Турина находится в поиске замены Андреа Белотти, который скорее всего не подпишет новый контракт и покинет команду Серии A уже летом.

В этом сезоне центрфорвард Артем Довбик забил 14 голов в 17 матчах чемпионата Украины и является лучшим бомбардиром УПЛ.

ДОВБИК: «Сборная при Шевченко – это был уровень. Я думал, что попал в Реал»

Источник — Tuttomercatoweb

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    DmitrySviridon
    online
    DmitrySviridon, 27.01.2022 01:26
    0
    Это хороший трансфер для Торино, если согласуют.
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