Им нужен бомбардир. Клуб Серии A хочет купить Довбика у Днепра-1

Итальянский клуб «Торино» заинтересован в подписании украинского нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.

Клуб из Турина находится в поиске замены Андреа Белотти, который скорее всего не подпишет новый контракт и покинет команду Серии A уже летом.

В этом сезоне центрфорвард Артем Довбик забил 14 голов в 17 матчах чемпионата Украины и является лучшим бомбардиром УПЛ.

ДОВБИК: «Сборная при Шевченко – это был уровень. Я думал, что попал в Реал»