Им нужен бомбардир. Клуб Серии A хочет купить Довбика у Днепра-1

Итальянский клуб «Торино» заинтересован в подписании украинского нападающего «Днепра-1» Артема Довбика.
Клуб из Турина находится в поиске замены Андреа Белотти, который скорее всего не подпишет новый контракт и покинет команду Серии A уже летом.
В этом сезоне центрфорвард Артем Довбик забил 14 голов в 17 матчах чемпионата Украины и является лучшим бомбардиром УПЛ.
ДОВБИК: «Сборная при Шевченко – это был уровень. Я думал, что попал в Реал»
TMW - Torino, nuovo obiettivo per l'attacco: piace Dovbyk del Dnipro. Quest'anno 14 gol in 17 gare https://t.co/x0UP0npqmP— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 26, 2022
Источник — Tuttomercatoweb
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