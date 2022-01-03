ДОВБИК: «Сборная при Шевченко – это был уровень. Я думал, что попал в Реал»

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик рассказал о своем пути в сборной Украины:

«По юношам меня в сборную вызывали, но, как говорится, для количества. Для тренировок. Как только игра – я всегда в заявку не попадаю. Может, и проигрывал конкуренцию, но все равно было как-то обидно. На поле, как правило, выходили только те, кто был в Динамо и Шахтере. А я – в Черкассах, вторая лига.

В молодежку поехал транзитом через национальную сборную. Сначала попал в нее и был просто в шоке! Приехал на базу «Днепра», мне показали список. Не поверил. Думал, ошибка – не в ту команду меня зовут. Но оказалось, что Андрей Шевченко обратил на меня внимание. Хотя, откровенно сказать, мне было не по себе. Даже страшно. Сыграл 5 игр в УПЛ, понимал, что хоть и перспективный, наверное, но это было не совсем заслуженно. В Премьер-лиге хватало хороших форвардов, которые годами ждали вызова.

Несмотря на то, что это было самое начало работы Андрея Шевченко и его штаба, там с первого дня был такой уровень, что трудно передать словами. Я думал, что попал в «Реал» из Мадрида. Второй раз приехал в национальную команду уже в конце сезона, но весной я забил 6 мячей в 10 матчах и был более уверен в себе. Мог и дебютировать в спарринге с Мальтой, там всем давали играть, но накануне получил повреждение. Следующий вызов пришел через четыре года, уже перед Евро-2020.

В молодежке играл немного. Там команда уже была сформирована, образовался костяк. Ставку делали на ребят 1996 года рождения. Что-то такое особенное не запомнил, но один гол забил – в спарринге со сборной Словении».

ДОВБИК: «Шевченко не собирался меня выпускать, но его убедил Мальдера»