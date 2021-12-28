ДОВБИК: «Шевченко не собирался меня выпускать, но его убедил Мальдера»

Главный герой исторического поединка мог так и не появиться на поле

  • 28.12.2021 10:45
  • 1852 просмотра
  • 3 комментария
ДОВБИК: «Шевченко не собирался меня выпускать, но его убедил Мальдера»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбик рассказал, кто и что поспособствовало его выходу на поле в победном матче 1/8 Евро 2020 против Швеции.

– Ты благодарен Ярмоленко за то, что на Евро ты сыграл против Швеции?
– Да, благодарен.

– Насколько я знаю, именно он требовал твоего выхода на поле. Расскажи эту историю.
– Шла уже где-то 102 минута, Ярмоленко как раз играл по ближнему к тренерской скамейке флангу. Он подошел и сказал, что уже не может. У него уже судороги начались, было видно. Он подошел и сказал, что ему нужна замена, потому что уже не может ходить. Вот насколько человек отдался игре. Так что его усталость помогла мне выйти на поле.

– Я слышал, что Ярмоленко просил выпустить Довбика.
– Об этом точно сказать не могу.

– Также слышал версию, что в тот момент Шевченко хотел выпустить вместо Ярмоленко Безуса, уже под серию пенальти, но Малдера подошел к нему и настоял на твоем выходе.
– Это уже ближе к правде. Точно слышал, как Малдера подошел. Я как раз спускался на разминку, и этот разговор был у меня на глазах. Я даже встетился с Малдерой взглядом, он посмотрел на меня и я пошел разминаться, - сказал Довбик.

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Источник — BurBuzz

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dd dent
    online
    dd dent, 28.12.2021 10:48
    +4
    От шева физрук на удачу
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 28.12.2021 11:02 (изменен)
    +2
    Остались только новости о бывших шлюшках Довбыка И тогда он догонит Милю
    Ссылка
    GloryUkraine
    online
    GloryUkraine, 28.12.2021 10:53
    +2
    Щось забагато стало Довбика останнім часом на сайті. Слава вже переганяє героя.
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