Даниэль Коллинс – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг состоятся полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
За вторую путевку в финал сразятся полька Ига Свёнтек (№9 WTA) и американка Даниэль Коллинс (№30 WTA). Матч пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и ориентировочно начнется в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эшли Барти (№1 WTA) или Мэдисон Киз (№51 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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