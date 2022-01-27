Даниэль Коллинс – Ига Свёнтек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг состоятся полуфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.



За вторую путевку в финал сразятся полька Ига Свёнтек (№9 WTA) и американка Даниэль Коллинс (№30 WTA). Матч пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и ориентировочно начнется в 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила американка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Эшли Барти (№1 WTA) или Мэдисон Киз (№51 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ