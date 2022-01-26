Украина планирует контрольный матч на случай поражения от Шотландии

По информации источника, УАФ прорабатывает варианты на тот случай, если Украина проиграет Шотландии в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 24 марта.
При таком варианте Украина хочет сразу же провести спарринг с одной из сборных, которые вылетят из плей-офф, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами.
В июне Украине предстоит сыграть четыре матча Лиги наций.
Тренер сборной Украины Александр Петраков сейчас обеспокоен тем, что ряд лидеров команды не имеют игровую практику.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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