Украина планирует контрольный матч на случай поражения от Шотландии

По информации источника, УАФ прорабатывает варианты на тот случай, если Украина проиграет Шотландии в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 24 марта.

При таком варианте Украина хочет сразу же провести спарринг с одной из сборных, которые вылетят из плей-офф, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами.

В июне Украине предстоит сыграть четыре матча Лиги наций.

Тренер сборной Украины Александр Петраков сейчас обеспокоен тем, что ряд лидеров команды не имеют игровую практику.