Украина планирует контрольный матч на случай поражения от Шотландии

УАФ ищет варианты на случай неудачи

  • 26.01.2022 21:12
  • 1373 просмотра
  • 1 комментарий
Украина планирует контрольный матч на случай поражения от Шотландии
© uaf.ua

По информации источника, УАФ прорабатывает варианты на тот случай, если Украина проиграет Шотландии в матче полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 24 марта.

При таком варианте Украина хочет сразу же провести спарринг с одной из сборных, которые вылетят из плей-офф, чтобы иметь игровую практику перед летними официальными матчами.

В июне Украине предстоит сыграть четыре матча Лиги наций.

Тренер сборной Украины Александр Петраков сейчас обеспокоен тем, что ряд лидеров команды не имеют игровую практику.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c_a_p2
    c_a_p2, 26.01.2022 21:43
    0
    100500% буде такий матч!!!
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