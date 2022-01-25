Александр ПЕТРАКОВ: «Есть проблемы - Зинченко, Ярмоленко, Соболь не играют»

Не у всех ведущих игроков сборной Украины есть практика

  • 25.01.2022 19:27
  • 909 просмотров
  • 2 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «Есть проблемы - Зинченко, Ярмоленко, Соболь не играют»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Александр Петраков обеспокоен тем, что на этом этапе сезона многие ведущие игроки сборной имеют мало практики в своих клубах.

Александр Зинченко и Руслан Малиновский пропускают матчи из-за коронавируса, Андрей Ярмоленко выходит только на последние минуты, а Эдуард Соболь не имеет доверия тренера.

«К сожалению, мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет».

«Конечно, есть с этим проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает», - сказал Петраков.

Украина 24 марта должна сыграть матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 25.01.2022 19:46
    0
    Всі сподіваються що гравці будуть в формі, але Ярмоленко й без ігрової практики тягне збірну, головне щоб без травм. Ще треба щоб форвард розігрався , бажано обидва.
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    GELO88
    online
    GELO88, 25.01.2022 19:45
    0
    Надо внедрять внутренние резервы.
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