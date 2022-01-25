Александр ПЕТРАКОВ: «Есть проблемы - Зинченко, Ярмоленко, Соболь не играют»

Наставник сборной Украины Александр Петраков обеспокоен тем, что на этом этапе сезона многие ведущие игроки сборной имеют мало практики в своих клубах.
Александр Зинченко и Руслан Малиновский пропускают матчи из-за коронавируса, Андрей Ярмоленко выходит только на последние минуты, а Эдуард Соболь не имеет доверия тренера.
«К сожалению, мы видим, что Андрей Ярмоленко не играет, Александр Зинченко не всегда выходит в составе, Руслан Малиновский не играл, у Эдуарда Соболя сменился тренер и Эдик не играет».
«Конечно, есть с этим проблемы. Но, надеюсь, что в течение этого месяца ситуация в этом вопросе улучшится. Переживаем за них, вся страна за них переживает», - сказал Петраков.
Украина 24 марта должна сыграть матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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