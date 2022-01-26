Николай МАТВИЕНКО: «Петраков постоянно интересуется делами»

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко рассказал о своих отношениях с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:

«Петраков – хороший тренер. Он общается со всеми. Постоянно звонит и интересуется делами. Александр Васильевич на контакте с игроками. В отпуске я два или три раза разговаривал с ним. Коллектив сплоченный и дружный, все отлично».

Напомним, на зимних сборах Петраков планирует просмотреть все команды УПЛ.