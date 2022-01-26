Александр ПЕТРАКОВ: «На сборах в Турции хочу увидеть все команды УПЛ»

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что планирует посмотреть матчи украинских команд на сборах в Турции.
«Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.
Посещу только сборы «Динамо» и «Шахтера»? Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды», - сказал Петраков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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