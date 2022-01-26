Александр ПЕТРАКОВ: «На сборах в Турции хочу увидеть все команды УПЛ»

Наставник сборной Украины планирует посмотреть спарринги украинских клубов

  • 26.01.2022 11:00
  • 633 просмотра
  • 2 комментария
Александр ПЕТРАКОВ: «На сборах в Турции хочу увидеть все команды УПЛ»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков рассказал о том, что планирует посмотреть матчи украинских команд на сборах в Турции.

«Будем смотреть матчи, изучать состояние ребят. С 9 по 20 февраля я планирую побывать на сборах наших команд в Турции. Там будет более детальная работа, посмотрим, в каком состоянии ребята-кандидаты в национальную сборную.

Посещу только сборы «Динамо» и «Шахтера»? Не только, хочу и планирую увидеть все наши команды», - сказал Петраков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Виктор Алтухов
    online
    Виктор Алтухов, 26.01.2022 12:02
    0
    При всем уважении к Петракову, клубы УПЛ надо смотреть во время чемпионата, так как на сборах увидеть конкретику сложно. Если он, как и прежде, будет смотреть, причем нечасто, игры Динамо и Шахтера, сборная так и останется сборной игроков двух лидеров, а не самых лучших.
    Ссылка
    0663266763
    online
    0663266763, 26.01.2022 12:02
    0
    Зачем оно ему сейчас нужно?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности