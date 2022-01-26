Арбитр, который отобрал у Украины гол на Евро-2012, получил новую должность

Болгарский футбольный союз сообщил о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы судейского корпуса в организации.

Ранее он занимал аналогичную должность в России. Оттуда он был уволен в сентябре прошлого года.

Свою судейскую карьеру Кашшаи завершит в 2019 году. Работал на ЧМ-2010 и Евро-2012, обслуживал финал Лиги чемпионов-2011.

Украинским любителям футбола Кашшаи запомнился скандалом во время матча Евро-2012 Украина – Англия, где он не засчитал гол Марко Девича: