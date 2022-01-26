Арбитр, который отобрал у Украины гол на Евро-2012, получил новую должность

Болгарский футбольный союз сообщил о назначении венгра Виктора Кашшаи на пост главы судейского корпуса в организации.
Ранее он занимал аналогичную должность в России. Оттуда он был уволен в сентябре прошлого года.
Свою судейскую карьеру Кашшаи завершит в 2019 году. Работал на ЧМ-2010 и Евро-2012, обслуживал финал Лиги чемпионов-2011.
Украинским любителям футбола Кашшаи запомнился скандалом во время матча Евро-2012 Украина – Англия, где он не засчитал гол Марко Девича:
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