Игорь СУРКИС: «Мечтаем о том чемпионате, когда Динамо было на 4 месте»

Президент клуба ждет конкуренции

  • 26.01.2022 19:11
  • 2903 просмотра
  • 22 комментария
Игорь СУРКИС: «Мечтаем о том чемпионате, когда Динамо было на 4 месте»
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис надеется, что рано или поздно в чемпионате Украины будет больше сильных команд и большая конкуренция.

«Хорошо, что «Металлист» уже берет игроков под УПЛ. Честь и хвала Ярославскому. «Днепр-1» вот возродился, потихоньку все идет. Еще кто-то подтянется».

«Мы мечтаем вообще о том чемпионате, когда «Динамо» Киев 4-е место занимало. Хочу третью силу, четвертую силу, чтобы было напряжение в нашем чемпионате», - сказал Суркис.

Ранее Суркис рассказал о создании единого телепула УПЛ.

Источник — Бомбардир

(21 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 26.01.2022 19:22
    +5
    не Дінамо, а Динамо
    не Анжі, а Анже
    спорт.юа найняв перекладача з-за поребрика?
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    Андрій Машко
    Андрій Машко, 26.01.2022 19:42
    +2
    Якби не куплені судді та шуби, воно б там завжди було
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 26.01.2022 19:26
    +2
    Face Control, 26.01.2022 19:17
    Да, это было ваше законное место.
    Бомжара давай в свою ленту бомжей
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    LFC
    online
    LFC, 26.01.2022 20:01
    +1
    Lion, 26.01.2022 20:01
    Смотри в турнирную таблицу и увидишь где Шахтёр!!!!
    Динамо действующий чемпион и обладатель Кубка Украины - все остальное твои фантазии
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    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 19:50
    +1
    А вообще в те времена наш чемпионат гремел на всю округу. Стадионы все битком, движуха около футбольная, не игры а сражения были, кость в кость. Чемпионат огонь был!!!
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    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 26.01.2022 19:55
    0
    Ха-ха, так і я мрію, щоб ШД, Металіст та Дніпро вас обійшли, і щоб ви бовталися на 4 місці! Я тільки ЗА такий чемпіонат!
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    volynfc
    online
    volynfc, 26.01.2022 19:38
    0
    до речі склад тоді був один з найсильніших за останнє десятиліття, з тренером не склалося, та і конкуренти теж були на висоті
    Віда, Драгович, Мбокані, Ідеє, Беланда, Велозу, Вукоєвіч, Даніло Сілва, Тремулінас, Ленс і тд
    про таких легіонерів зараз тільки мріяти
    Ссылка
    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 19:35
    0
    Barabas, 26.01.2022 19:21
    Это та мечта, которая я думаю в ближайшем будущем сбудется. За 4 место конечно маловероятно, но 3 почему бы и нет.
    Как обычно, Шахтер будет первым, ну а за 2 место Металлист и Динамо будут бодаться.
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    Варелыч Васин
    Варелыч Васин, 26.01.2022 19:29
    0
    Спартачи тоже так мечтали)))
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    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 20:09
    -1
    Barabas, 26.01.2022 19:21
    Это та мечта, которая я думаю в ближайшем будущем сбудется. За 4 место конечно маловероятно, но 3 почему бы и нет.
    Ну ты же не вывезешь если я тебе грусти подкину, сразу на кнопочку "пожаловаться" начнёшь пальчиком стучать. Зачем оно тебе, тебе со шпаной общаться и то будешь варёный)))
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    Lion
    Lion, 26.01.2022 20:02
    -1
    LFC, 26.01.2022 20:01
    Динамо действующий чемпион и обладатель Кубка Украины - все остальное твои фантазии
    А почему не суперКубка?
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    Жека
    Жека, 26.01.2022 19:55
    -1
    Промайданили все, что было... и чемпионат сильный в том числе.
    Ссылка
    M@d_m@x
    online
    M@d_m@x, 26.01.2022 20:12
    -2
    Ну на 4 месте дынамо скоро будет ,это не за горами
    Ссылка
    Lion
    Lion, 26.01.2022 20:01
    -2
    LFC, 26.01.2022 19:59
    И только ты глядя в ростовские дали никак не поймёшь что твоему шахтеру место в чемпионате мариупольской области по дворовому футболу.
    Смотри в турнирную таблицу и увидишь где Шахтёр!!!!
    Ссылка
    LFC
    online
    LFC, 26.01.2022 19:59
    -2
    Lion, 26.01.2022 19:58
    Даже суркис осознал что они не на своём месте...
    И только ты глядя в ростовские дали никак не поймёшь что твоему шахтеру место в чемпионате мариупольской области по дворовому футболу.
    Ссылка
    Lion
    Lion, 26.01.2022 19:58
    -2
    Даже суркис осознал что они не на своём месте...
    Ссылка
    LFC
    online
    LFC, 26.01.2022 19:58
    -2
    Злий Глобинець, 26.01.2022 19:55
    Ха-ха, так і я мрію, щоб ШД, Металіст та Дніпро вас обійшли, і щоб ви бовталися на 4 місці! Я тільки ЗА такий чемпіонат!
    Хахаха вадо когда в следующем чемпионате Металлист вам кротам под хвост вставит поржем вместе - вашей кротошобле будут мстить за то, что Курченко развалил Металлист
    Ссылка
    LFC
    online
    LFC, 26.01.2022 19:56
    -2
    Funnycat--, 26.01.2022 19:38
    Зря ты тронул его сейчас он тебя будет учить как правильно кукареку говорить
    Ссылка
    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 26.01.2022 19:31
    -2
    Barabas, 26.01.2022 19:21
    Это та мечта, которая я думаю в ближайшем будущем сбудется. За 4 место конечно маловероятно, но 3 почему бы и нет.
    а кто выше будет?
    Ссылка
    Barabas
    online
    Barabas, 26.01.2022 19:21
    -3
    Это та мечта, которая я думаю в ближайшем будущем сбудется. За 4 место конечно маловероятно, но 3 почему бы и нет.
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