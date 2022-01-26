Игорь СУРКИС: «Мечтаем о том чемпионате, когда Динамо было на 4 месте»

Президент «Динамо» Игорь Суркис надеется, что рано или поздно в чемпионате Украины будет больше сильных команд и большая конкуренция.
«Хорошо, что «Металлист» уже берет игроков под УПЛ. Честь и хвала Ярославскому. «Днепр-1» вот возродился, потихоньку все идет. Еще кто-то подтянется».
«Мы мечтаем вообще о том чемпионате, когда «Динамо» Киев 4-е место занимало. Хочу третью силу, четвертую силу, чтобы было напряжение в нашем чемпионате», - сказал Суркис.
Источник — Бомбардир
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не Анжі, а Анже
спорт.юа найняв перекладача з-за поребрика?
Віда, Драгович, Мбокані, Ідеє, Беланда, Велозу, Вукоєвіч, Даніло Сілва, Тремулінас, Ленс і тд
про таких легіонерів зараз тільки мріяти
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