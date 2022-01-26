ФОТО. Спортдира ПСЖ «спалили» за звонком агенту игрока Барселоны

Переговоры Усмана Дембеле с «Барселоной» по поводу нового контракта проходят с большими проблемами. Вероятность того, что игрок покинет каталонский клуб, становится все выше.

Слухи связывают Дембеле с рядом европейских топ-клубов, в том числе ПСЖ. И сегодня слухи относительно переговоров ПСЖ получили довольно необычное подтверждение.

Испанские СМИ сфотографировали агента Дембеле, Мусса Сиссоко, по прилету в аэропорт Барселоны. Буквально в момент, когда Сиссоко сфотографировали, на его мобильный телефон поступил звонок от спортивного директора ПСЖ Леонардо: