ФОТО. Спортдира ПСЖ «спалили» за звонком агенту игрока Барселоны

Усман Дембеле может продолжить карьеру в ПСЖ

  • 26.01.2022 19:17
  • 2097 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Спортдира ПСЖ «спалили» за звонком агенту игрока Барселоны
© Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Переговоры Усмана Дембеле с «Барселоной» по поводу нового контракта проходят с большими проблемами. Вероятность того, что игрок покинет каталонский клуб, становится все выше.

Слухи связывают Дембеле с рядом европейских топ-клубов, в том числе ПСЖ. И сегодня слухи относительно переговоров ПСЖ получили довольно необычное подтверждение.

Испанские СМИ сфотографировали агента Дембеле, Мусса Сиссоко, по прилету в аэропорт Барселоны. Буквально в момент, когда Сиссоко сфотографировали, на его мобильный телефон поступил звонок от спортивного директора ПСЖ Леонардо:

Источник — Daily Mirror

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    justhateme
    online
    justhateme, 26.01.2022 20:21
    +1
    Мать переименовал у себя в контактах, чтобы цену набить
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    Алена Остапенко
    Алена Остапенко, 26.01.2022 19:52
    +1
    За Супрягу звонит пробить
    Ссылка
    norma_zap
    online
    norma_zap, 26.01.2022 20:23
    0
    Прям "Соколиный глаз" какой-то, шифровать котакты надо не только от жены, но и от всяких глазастых папарацци.
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