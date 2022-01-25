Барселона сделает последнее предложение Дембеле

Французский форвард может еще остаться в «Барселоне»

  • 25.01.2022 08:40
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Барселона сделает последнее предложение Дембеле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Ситуация вокруг французского форварда Усмана Дембеле и «Барселона» приближается к завершению.

Как сообщает Sport.es, каталонский в ближайшее время сделает последнее предложение французу по новому контракту.

Источник утверждает, что Дембеле запрашивает слишком большую зарплату – 40 миллионов евро, что в «Барселоне» не готовы тянуть. Нынешнее соглашение француза с клубом действует до июня 2022-го года.

Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле.

Источник — Sport.es

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