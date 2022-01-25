Барселона сделает последнее предложение Дембеле

Ситуация вокруг французского форварда Усмана Дембеле и «Барселона» приближается к завершению.
Как сообщает Sport.es, каталонский в ближайшее время сделает последнее предложение французу по новому контракту.
Источник утверждает, что Дембеле запрашивает слишком большую зарплату – 40 миллионов евро, что в «Барселоне» не готовы тянуть. Нынешнее соглашение француза с клубом действует до июня 2022-го года.
Дембеле играет за «Барселону» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что «Челси» хочет подписать Дембеле.
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.