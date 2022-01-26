Директор Александрии: «Есть закон. Все остальное — балаган»

Дмитрий Китаев прокомментировал ситуацию с переходом Владислава Калитвинцева из «Десны»

  • 26.01.2022 17:51
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Директор Александрии: «Есть закон. Все остальное — балаган»
© ФК Александрия. Дмитрий Китаев

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев высказался по поводу претензий президента «Десны» Владимира Левина касательно перехода 27-летнего украинского полузащитника Владислава Калитвинцева в александрийский клуб.

- У президента «Десны» Владимира Левина есть своя позиция — это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное — балаган.

- Если решение будет не в вашу пользу, какими будут ваши действия?
- Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что будет принято решение в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.

- Известны ли вам сроки этого решения?
- Нет.

- Готовы ли вы будете выкупить контракт Калитвинцева, если все же решение будет не в вашу пользу?
- Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать.

Источник — Футбол 1/2/3

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