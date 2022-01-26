Антони МАРСЬЯЛЬ: «Хотел в Севилью из-за Мончи и Лопетеги»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль прокомментировал свой переход в «Севилью» на правах аренды:

«Я перешёл в «Севилью» на пять месяцев, до конца сезона, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Посмотрим.

Я хотел перейти в «Севилью» из-за Мончи и Лопетеги. Я здесь, чтобы играть и показывать, на что я способен».