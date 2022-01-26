ОФИЦИАЛЬНО: Манчестер Юнайтед отдал Марсьяля в Севилью

26-летний французский нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль перешел в испанскую «Севилью» на правах аренды. Контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Марсьяль защищает цвета «Манчестер Юнайтед» после перехода из «Монако» в сентябре 2015 года за €60 миллионов. Антони помог клубу выиграть Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы УЕФА.

В текущем сезоне игрок провел за «красных дьяволов» 11 матчей во всех турнирах, где забил один мяч.

Контракт Антони с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один год. Ориентировочная стоимость игрока составляет €32 миллиона.