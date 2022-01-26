Фанаты его очень не любят. Лацио отдаст форварда в Мальорку

Форвард «Лацио» Ведат Мурики вторую половину нынешнего сезона проведет в аренде в «Мальорке». У испанского клуба будет право выкупить игрока за 13 миллионов евро.

Мурики перешел в «Лацио» в 2020 году из «Фенербахче» за 20 миллионов евро. В римском клубе 27-летний косовар разочаровал: на его счету всего 2 гола в 43 матчах.

Мурики считается одним из самых провальных трансферов «Лацио» за последние годы, из-за чего значительная часть фанатов «Лацио» враждебно к нем настроена. Во время летних тренировочных сборов заступаться за Мурики перед фанатами приходилось наставнику «Лацио» Маурицио Сарри.