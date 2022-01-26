Бавария может перехватить защитника у Интера

«Бавария» близка к подписанию на правах свободного агента защитника «Боруссии» Менхенгладбах Маттиаса Гинтера. Его контракт истекает в конце сезона.

Ранее Гинтер активно вел переговоры с «Интером», но сейчас в борьбу вмешалась «Бавария», и уже чемпионы Германии вырвались в фавориты в борьбе за игрока.

В нынешнем сезоне на счету Гинтера 20 матчей за «Боруссию» Менхенгладбах во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего защитника оценивается в 24 миллиона евро.