Бавария может перехватить защитника у Интера

Маттиас Гинтер близок к подписанию контракта с «Баварией»

  • 26.01.2022 16:34
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Бавария может перехватить защитника у Интера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Гинтер

«Бавария» близка к подписанию на правах свободного агента защитника «Боруссии» Менхенгладбах Маттиаса Гинтера. Его контракт истекает в конце сезона.

Ранее Гинтер активно вел переговоры с «Интером», но сейчас в борьбу вмешалась «Бавария», и уже чемпионы Германии вырвались в фавориты в борьбе за игрока.

В нынешнем сезоне на счету Гинтера 20 матчей за «Боруссию» Менхенгладбах во всех турнирах. Трансферная стоимость 28-летнего защитника оценивается в 24 миллиона евро.

Источник — Sky Germany

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