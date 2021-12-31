Интер предложил четырехлетний контракт Гинтеру

Миланский «Интер» решительно настроен усилить свой состав 27-летним защитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиасом Гинтером.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» предложили немцу четырехлетний контракт и зарплату в 3 млн евро за сезон, без учета бонусов. Гинтер склоняется к переезду в итальянский чемпионат.

В текущем сезоне Маттиас Гинтер принял участие в 15 матчах Бундеслиги.

В активе Маттиаса 46 матчей за сборную Германии, где он забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Интер» попытается переманить Дибалу из «Ювентуса».