Интер предложил четырехлетний контракт Гинтеру

Итальянский клуб намерен усилиться защитником менхенгладбахской «Боруссии»

  • 31.12.2021 10:50
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Интер предложил четырехлетний контракт Гинтеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский «Интер» решительно настроен усилить свой состав 27-летним защитником менхенгладбахской «Боруссии» и сборной Германии Маттиасом Гинтером.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «нерадзурри» предложили немцу четырехлетний контракт и зарплату в 3 млн евро за сезон, без учета бонусов. Гинтер склоняется к переезду в итальянский чемпионат.

В текущем сезоне Маттиас Гинтер принял участие в 15 матчах Бундеслиги.

В активе Маттиаса 46 матчей за сборную Германии, где он забил 2 мяча.

Ранее сообщалось, что «Интер» попытается переманить Дибалу из «Ювентуса».

Источник — твиттер Николо Скиры

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