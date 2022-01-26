Заря не интересовалась форвардом сборной Греции Пелкасом

Футболист «Фенербахче» не перейдет в луганский клуб

  • 26.01.2022 16:07
  • 271 просмотр
  • 2 комментария
Заря не интересовалась форвардом сборной Греции Пелкасом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Луганская «Заря» не интересовалась 28-летним форвардом турецкого «Фенербахче» и сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пелкас сосредоточен на выступлениях за «Фенербахче». В текущем сезоне футболист провел за турецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость Пелкаса составляет €5 миллионов.

В активе Димитриоса 24 матча за национальную сборную Греции, где он забил один мяч.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    New Zealander
    online
    New Zealander, 26.01.2022 16:31
    0
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    samird
    samird, 26.01.2022 16:45
    -1
    New Zealander, 26.01.2022 16:31
    Это первоисточник такого уровня, что можно с тем же успехом нижеотписавшегося серьезно читать и воспринимать.
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