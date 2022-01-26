Заря не интересовалась форвардом сборной Греции Пелкасом

Луганская «Заря» не интересовалась 28-летним форвардом турецкого «Фенербахче» и сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пелкас сосредоточен на выступлениях за «Фенербахче». В текущем сезоне футболист провел за турецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт игрока с «Фенербахче» рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления еще на год. Ориентировочная стоимость Пелкаса составляет €5 миллионов.

В активе Димитриоса 24 матча за национальную сборную Греции, где он забил один мяч.