Заря не готова платить за аренду Пелкаса. Игрок не хочет в УПЛ

Кажется, договориться сторонам так и не удастся

  • 25.01.2022 23:05
  • 1190 просмотров
  • 2 комментария
Заря не готова платить за аренду Пелкаса. Игрок не хочет в УПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Димитрис Пелкас

Турецкий «Фенербахче» ищет команду для 28-летнего греческого вингера Димитриса Пелкаса, на которого не рассчитывают в Стамбуле.

Если летом «канарейки» отказали «Болонье», ПАОКу и «Рубину», то сейчас у них есть лишь одно предложение – от «Зари», которая интересуется возможностью аренды Пелкаса.

Отмечается, что луганчане не готовы платить «Фенербахче» за аренду 28-летнего футболиста, а также рассчитывают, что в случае достижения договоренности турецкая сторона будет продолжать платить Пелкасу часть заработной платы.

Ни «Фенербахче», ни сам Пелкас не проявляют интереса к предложению «Зари», из-за чего сделка, вероятнее всего, не состоится.

В нынешнем сезоне Пелкас провел 20 матчей за стамбульскую команду, в которых отличился 1 забитым мячом. Всего на поле Пелкас в этих поединках провел только 784 минуты.

Источник — Fotospor

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Dfkbvj
    Dfkbvj, 25.01.2022 23:10
    +1
    Зоря Тель-Авів по ходу)))
    Ссылка
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 25.01.2022 23:12 (изменен)
    -1
    Дак и не захочет сильный игрок идти в команду уровня Зари. Посредственный придет а такой не. Когда в УПЛ есть Металлист Шахтер Кривбас Минус Днепр, Черноморец Полесье с деньгами и амбициями, идти в Зарю это как в Петрово
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности