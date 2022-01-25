Заря не готова платить за аренду Пелкаса. Игрок не хочет в УПЛ

Турецкий «Фенербахче» ищет команду для 28-летнего греческого вингера Димитриса Пелкаса, на которого не рассчитывают в Стамбуле.
Если летом «канарейки» отказали «Болонье», ПАОКу и «Рубину», то сейчас у них есть лишь одно предложение – от «Зари», которая интересуется возможностью аренды Пелкаса.
Отмечается, что луганчане не готовы платить «Фенербахче» за аренду 28-летнего футболиста, а также рассчитывают, что в случае достижения договоренности турецкая сторона будет продолжать платить Пелкасу часть заработной платы.
Ни «Фенербахче», ни сам Пелкас не проявляют интереса к предложению «Зари», из-за чего сделка, вероятнее всего, не состоится.
В нынешнем сезоне Пелкас провел 20 матчей за стамбульскую команду, в которых отличился 1 забитым мячом. Всего на поле Пелкас в этих поединках провел только 784 минуты.
Источник — Fotospor
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