Жена Морозюка рассказала, какую максимальную сумму ей предлагали за секс

Ирина Морозюк, жена экс-игрока «Динамо», рассказал своим подписчикам в инстаграме, какую максимальную сумму ей предлагали за секс.



«Ой. Последний раз – 80 тыс. в месяц», – написала Ирина, уточнив, что это не в гривнах и даже не в рублях.



Также у Ирины спросили, кого бы она выбрала, если бы выбор стоял между спортивным бизнесменом и богатым футболистом.



«Какая разница, если и тот, и тот богатый? А по-честному, я не буду отрицать и бить себя в грудь, что ни грамма не меркантильная. Конечно, я люблю деньги и хочу хорошо жить – на чиле, на расслабоне. Но если бы у меня были другие моральные ценности и целью были бы только деньги, то, поверьте, нашла бы карман потолще либо занятие, которое бы приносило хороший доход. Я довольно-таки умна и талантлива», – резюмировала супруга Морозюка.

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