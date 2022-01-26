Жена Морозюка рассказала, какую максимальную сумму ей предлагали за секс

Ирина заявила, что ее подобные предложения не интересуют

  • 26.01.2022 13:40
  • 2606 просмотров
  • 8 комментариев
Жена Морозюка рассказала, какую максимальную сумму ей предлагали за секс
© Инстаграм Ирины Морозюк

Ирина Морозюк, жена экс-игрока «Динамо», рассказал своим подписчикам в инстаграме, какую максимальную сумму ей предлагали за секс.
 
«Ой. Последний раз – 80 тыс. в месяц», – написала Ирина, уточнив, что это не в гривнах и даже не в рублях.
 
Также у Ирины спросили, кого бы она выбрала, если бы выбор стоял между спортивным бизнесменом и богатым футболистом.
 
«Какая разница, если и тот, и тот богатый? А по-честному, я не буду отрицать и бить себя в грудь, что ни грамма не меркантильная. Конечно, я люблю деньги и хочу хорошо жить – на чиле, на расслабоне. Но если бы у меня были другие моральные ценности и целью были бы только деньги, то, поверьте, нашла бы карман потолще либо занятие, которое бы приносило хороший доход. Я довольно-таки умна и талантлива», – резюмировала супруга Морозюка.

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Источник — Instagram

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 26.01.2022 13:47
    +7
    ... " Я досить розумна і талановита», – резюмувала дружина Морозюка. ЗАНАВЕС !
    Ссылка
    ForzaMilan
    online
    ForzaMilan, 26.01.2022 13:54
    +1
    Да нормальная она девка,на ее месте мечтали быть бы многие.пользуется моментом пока молода и красива!
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    Kovalchuk
    Kovalchuk, 26.01.2022 14:11
    0
    Тебе уже за тридцать, с каждым днем цена все падает и падает
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    sokolyk
    online
    sokolyk, 26.01.2022 14:08
    0
    "... нашла бы карман потолще либо занятие, которое бы приносило хороший доход". - Тут явно помилка, бо заняття у неї при будь-яких бюджетах залишиться тим самим...
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    Kovalchuk
    Kovalchuk, 26.01.2022 14:06
    0
    Где пропадала, месяц работала
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    potemkin78
    online
    potemkin78, 26.01.2022 14:05
    0
    именно руки про её ум очень много чего могут рассказать
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    Trollface
    Trollface, 26.01.2022 13:53
    0
    Протестутка.
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    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 26.01.2022 13:51
    0
    Какое оно все таки е....тое, почти как быдло попов в своих интервью.
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