Николай МОРОЗЮК: «Меня списывают, но я не готов завершать карьеру»

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк в интервью Sport.ua рассказал, готов ли вернуться в Украину, за что уважает Гармаша, почему не верит в успех команды Петракова и как дела у супруги Ирины.

О том, куда он пропал

«Сложный вопрос. У меня закончился контракт в Турции, я планировал отдохнуть немного и двигаться дальше. И как-то затянулось это все. И не было вариантов интересных. И уже полгода работаю один. В Украину не планировал возвращаться, но я не буду скрывать, что готов обсуждать, если будет что-то интересное.

Многие считают, что 33 года - это уже закат, пора списывать. Я далеко не готов завершать карьеру. Чувствую, что не готов, хочется еще играть. Но нужно что-то интересное, а не просто доигрывать».

О матче за Суперкубок-2007 и переходу в Днепр

«Это был первый матч, который забросил меня в большой футбол. Лично для меня это было что-то нереальное. Мы выиграли, сыграли достаточно хорошо, в том числе и я. Но я не могу сказать, что этот конкретный матч дал легкий путь в будущее.

Мне сказали, что тогда на стадионе присутствовал Коломойский, и ему очень понравилась моя игра. Он пригласил меня в аренду в «Днепр», там у меня был полный провал, ничего не получилось.

Вышло так, что меня пригласил президент, а тренер даже не знал, кто я такой. Также со мной произошли не совсем футбольные вещи. Вернулся назад, пришлось снова доказывать. Путь был не совсем простым, чтобы выйти на определенный уровень».

О футболистах, с которыми хотел бы играть в любой команде

«Ярмоленко. Сидорчук. Шапаренко. Хм… Не знаю… Гармаш…

Не знаю, он меня берет… Гармаш — это человек-сердце. Я не могу сказать, что он какой-то выдающийся игрок. Но он какой-то… Чем-то подкупает. Это где-то под сердцем».

О жене Ирине

«Кто популярнее – я или моя бывшая жена Ирина? А почему бывшая? Видишь, насколько люди отстают от событий (смеется).

У нас с Ириной все супер, все классно, мы вместе. Кто популярнее? Спорный вопрос. В том направлении, в котором она двигалась в Instagram, тяжело быть непопулярным. Если в таком образе быть непопулярной, то… Давай, зайчик, заканчивай. Конечно, у нее большая аудитория, мужская аудитория.

У меня – футбол, все иначе. Но она тоже молодец, заработала популярность. Не каждый оценит и не каждому понравится. Много критики, многим людям это не заходит, и они этого не понимают. Но это выбор каждого. Ей нравится. А насчет популярности… Тяжело сказать.

Как я отношусь к ее большой мужской аудитории? Ничего плохого, не было такого, чтобы я говорил категорическое «нет». Если человек чем-то занимается, и ему это нравится, он это делает ради чего-то, и это приносит какой-то успех — почему нет? Но всегда должна быть определенная грань, за которую переходить нельзя. На мой взгляд. Всему есть место»

О гулянках Милевского

«Было, конечно. Он любил погулять. Это неотъемлемая часть жизнь его. Ему нравилась такая жизнь, но он просто попадался чаще. Просто потому, что это Милевский. Но, например, было такое, что после тура УПЛ пауза на матчи сборных. И игроки других команд постоянно приезжали в Киев, гуляли тут. Целыми столами сидели, но их никто не знает.

А тут заходит Милевский, приехал на Феррари игрок сборной Украины, капитан «Динамо». Вся ночная движуха под его контролем.

Конечно, такие люди попадаются, это нормально».

О Петракове и сборной Украины

«У меня такое впечатление, что сборная Украины играет на багаже, заложенном за последние 3-4 года, когда команда начала показывать современный красивый футбол. Игра поставленная, солидная. Матвиенко, Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – весь этот механизм работает, знают, что делать на поле. Они играют так, как они знают. Мне кажется, что нет влияния главного тренера на конкретную игру, нет какого-либо плана.

Такие тренеры, как Луческу и Шевченко, дали новый толчок украинскому футболу. Еще больше молодым украинским игрокам, которым это было очень необходимо. Сейчас футболисты играют на топовом уровне, виден европейский стиль. На мой взгляд, европейский стиль очень отличается от нашего украинского. У нас игроки зажаты, боятся. Весь футбол построен на контратаках и терпении. Сражаться, борьба, подборы, подкаты – все. Можно биться на определенном уровне, на топ-уровне тебя раскатают. Всё должно быть в балансе.

Сейчас сборная прошла в плей-офф отбора ЧМ-2022. Надеюсь, что все будет хорошо. Но мне кажется, что они потеряли эту изюминку. Боюсь, чтобы они не развалились. Сейчас появились игроки, желающие решить судьбу матча одной передачей, так не бывает. Мне кажется, что сейчас все ломается. Петракова знаю лично, но никогда не работал с ним. Не знаю, насколько он готов работать на таком уровне, это уже не дети, когда ты можешь повлиять на мотивационные слова», – сказал Морозюк.

ВИДЕО. Морозюк — о Динамо, приглашении от Коломойского и своей яркой жене