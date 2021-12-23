ВИДЕО. Морозюк — о Динамо, приглашении от Коломойского и своей яркой жене

33-летний бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк стал гостем рубрики «В десятку», где ответил и на вопросы читателей.

Морозюк рассказал, готов ли он продолжить карьеру в Украине, кто был главным модником в «Динамо», приглашении в «Днепр» от Игоря Коломойского, за что уважает Дениса Гармаша, понравился ли ему турецкий футбол, поделился мнением о тренерских качествах Мирчи Луческу и Александра Петракова, а также прокомментировал популярность своей супруги Ирины.