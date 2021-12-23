ВИДЕО. Морозюк — о Динамо, приглашении от Коломойского и своей яркой жене

Известный экс-футболист «Динамо» и сборной Украины стал гостем рубрики «В десятку»

  • 23.12.2021 18:17
  • 2588 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Морозюк — о Динамо, приглашении от Коломойского и своей яркой жене
© Instagram. Ирина Морозюк и Николай Морозюк

33-летний бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Морозюк стал гостем рубрики «В десятку», где ответил и на вопросы читателей.

Морозюк рассказал, готов ли он продолжить карьеру в Украине, кто был главным модником в «Динамо», приглашении в «Днепр» от Игоря Коломойского, за что уважает Дениса Гармаша, понравился ли ему турецкий футбол, поделился мнением о тренерских качествах Мирчи Луческу и Александра Петракова, а также прокомментировал популярность своей супруги Ирины.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    timetocrusade
    timetocrusade, 23.12.2021 18:42
    +2
    Andrey_1992, 23.12.2021 18:31
    Очі б мої не бачили цю Морозючку, вона як Ковчег Завета, на неї краще не дивитись
    красиво сказано, еще добавлю: Ковчег завета, разграфиченный уличными пасанами, как школьная парта
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    Andrey_1992
    Andrey_1992, 23.12.2021 18:31
    +2
    Очі б мої не бачили цю Морозючку, вона як Ковчег Завета, на неї краще не дивитись
    Ссылка
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