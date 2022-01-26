Большой камбэк. Медведев отыграл 0-2 по сетам и матчбол Оже-Альяссима

Российский теннисист с большим трудом пробился в полуфинал

  • 26.01.2022 15:30
  • 1443 просмотра
  • 6 комментариев
Большой камбэк. Медведев отыграл 0-2 по сетам и матчбол Оже-Альяссима
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

В среду состоялись еще два четвертьфинальных матча на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.
 
В заключительном поединке 1/4 финала главный фаворит соревнований Даниил Медведев из России (№2 ATP) добыл волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (№9 ATP).
 
Australian Open. 1/4 финала
Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4
 
За путевку в финал россиянин сразится с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции.
 
Отметим, что в рамках победного US Open-2021 Медведев остановил Оже-Альяссима на стадии полуфинала.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Maxcrimea10
    online
    Maxcrimea10, 26.01.2022 16:53
    0
    Нереальный матч. Но в п/ф грек в 3-4 сетах, слишком много сил Даниил отдал..
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 26.01.2022 16:19
    0
    romanchik.8409, 26.01.2022 16:12
    Наверное ты " бог" в теннисе...А может думаешь ,что Надалю 25 лет...
    Тсссс. Ту все прогнозы строятся на ненависти к россиянам) А ты приплетаешь какие-то объективные данные. Хотя все эти "патриоты" в конторах ставили на Медведева)
    Ссылка
    romanchik.8409
    online
    romanchik.8409, 26.01.2022 16:12
    -1
    Ukraine_forever, 26.01.2022 15:56
    Надаль накажет парашу, дело времени
    Наверное ты " бог" в теннисе...А может думаешь ,что Надалю 25 лет...
    Ссылка
    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 26.01.2022 15:47 (изменен)
    -2
    Матч получился шикарным по драматургии. Уйти с матчбола и выиграть 3 сета подряд - это красиво. Феликсу еще нужно прибавлять в мастерстве. С его силой и подачей, добавить стабильности и будет красавчиком. Ну, а Даня еще раз доказал, что не зря он занимает второе место. Причем, в этот раз даже без психования). Полуфиналы будут интересными
    Ссылка
    Ukraine_forever
    online
    Ukraine_forever, 26.01.2022 15:56
    -3
    Надаль накажет парашу, дело времени
    Ссылка
    Spectra
    online
    Spectra, 26.01.2022 15:35 (изменен)
    -3
    Без фарта этого бы не произошло, рано или поздно фарт заканчивается никто не верил в Циципаса в начале турнира, а он выйдет в финал
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности