Большой камбэк. Медведев отыграл 0-2 по сетам и матчбол Оже-Альяссима

В среду состоялись еще два четвертьфинальных матча на Открытом чемпионате Австралии в мужском одиночном разряде.



В заключительном поединке 1/4 финала главный фаворит соревнований Даниил Медведев из России (№2 ATP) добыл волевую победу над Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (№9 ATP).



Australian Open. 1/4 финала

Даниил Медведев (Россия) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:7(4), 3:6, 7:6(2), 7:5, 6:4



За путевку в финал россиянин сразится с четвертой ракеткой мира Стефаносом Циципасом из Греции.



Отметим, что в рамках победного US Open-2021 Медведев остановил Оже-Альяссима на стадии полуфинала.

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