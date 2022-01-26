Australian Open. Циципас победил Синнера и вышел в полуфинал

23-летний Стефанос Циципас вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В поединке 1/4 финала греческий теннисист в трех сетах победил итальянца Янника Синнера.
Australian Open. 1/4 финала
Стефанос Циципас (Греция) – Янник Синнер – (Италия) – 6:3, 6:4, 6:2
В полуфинале Циципас сразится против Даниила Медведева из России (№2 ATP) или Феликса Оже Альяссима из Канады (№9 ATP).
Источник — Sport.ua
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