Капитан Ворсклы: «На сборах за нами бегают собаки»

Футболист полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал забавную историю со сборов команды.
«Нас в «Ворскле» всегда преследуют четырехлапые друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязи сидела одна собака, которая уже, наверное, так устала на нас лаять, что к концу нашей тропы она уже просто охрипла.
Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, и собаки тоже за нами бегают. Сейчас они довольно веселые, лают, но к концу, пожалуй, тоже будут хрипеть», — рассказал Чеснаков.
Ранее сообщалось, что тренер «Ворсклы» Юрий Максимов взял 25 футболистов на сбор в Турции.
Источник — Футбол 1/2/3
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