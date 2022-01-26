Капитан Ворсклы: «На сборах за нами бегают собаки»

Владимир Чеснаков рассказал о работе команды на сборах

  • 26.01.2022 13:06
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Капитан Ворсклы: «На сборах за нами бегают собаки»
© ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Футболист полтавской «Ворсклы» Владимир Чеснаков рассказал забавную историю со сборов команды.

«Нас в «Ворскле» всегда преследуют четырехлапые друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязи сидела одна собака, которая уже, наверное, так устала на нас лаять, что к концу нашей тропы она уже просто охрипла.

Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, и собаки тоже за нами бегают. Сейчас они довольно веселые, лают, но к концу, пожалуй, тоже будут хрипеть», — рассказал Чеснаков.

Ранее сообщалось, что тренер «Ворсклы» Юрий Максимов взял 25 футболистов на сбор в Турции.

Источник — Футбол 1/2/3

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