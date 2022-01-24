Максимов взял 25 футболистов на сбор Ворсклы в Турции

Полтавская команда продолжает подготовку ко второй части сезона

  • 24.01.2022 15:28
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Максимов взял 25 футболистов на сбор Ворсклы в Турции
© ФК Ворскла

Не без приключений, связанных с туманно-снежной погодой, бурлившей в некоторых регионах Турции, в частности, в Стамбуле, ворскляне добрались до своего финального места дислокации. В Анталии, где полтавским футболистам предстоит провести целый месяц времени, стоит ясная и теплая погода, столбик термометра показывает +10 градусов.

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов начинает учебно-тренировочный сбор с такой группой футболистов:

Вратари: Ризнык, Ткаченко, Исенко.

Защитники: Бацула, Пердута, Тамм, Чеснаков, Яворский, Якубу, Хрипчук, Крупский, Изотов.

Полузащитники: Скляр, Челядин, Семилет, Пуцлин, О. Тилль, В. Тилль, Кане, Амилькар, Нестеренко.

Нападающие: Степанюк, Кравчук, Пешич, Ранжел.

В 16 часов команда выйдет на свое первое тренировочное занятие.

Источник — ФК Ворскла

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