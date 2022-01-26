Никита БУРДА: «К сожалению, у меня вот так складывается карьера»

Защитник «Динамо» – о возвращении после двух операций

  • 26.01.2022 12:04
  • 1702 просмотра
  • 0 комментариев
Никита БУРДА: «К сожалению, у меня вот так складывается карьера»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда (слева)

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал, как проходит подготовка к второй части сезона.
 
Отметим, что 26-летний футболист в начале сезона 2020/21 порвал ахилл, а в январе прошлого года ему сделали повторную операцию. Никита не выходил на поле в официальных матчах с 16 июля 2020-го года.
 
– Сейчас я очень кайфую от футбола, очень не хватало. Даже на фоне тяжелой работы, ведь я скучал за этим.
 
– Ощущали ли поддержку болельщиков во время восстановления?
– Первое время да, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений чуть меньше стало. Я нормально к этому отношусь, таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня вот так, к сожалению. Я и до этого ценил то, что играю в таком клубе, как «Динамо», тренируюсь с такими игроками, с такими тренерами работаю. Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться более серьезно и профессионально, хотя не могу сказать, что раньше плохо относился. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, потому что у меня был, мягко говоря, очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, буду стараться отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не тревожило.
 
– В чем команда прибавила во время первого сбора, а над чем еще нужно работать?
– Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи. О каком-то прогрессе еще рано говорить. Сейчас больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора прибавим во всех компонентах, так что время еще есть.
 
– Луческу уделяет много внимания защите, выходам из обороны в атаку. Учитывая, что вы пропустили длительный период, вам приходится наверстывать?
– Пропустил длительный период, поэтому сейчас многому учусь. Ребята давно в в тренировочном процессе, уже привыкли и все знают. Для меня много нового, стараюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и стараюсь выполнять.
 
– Какие именно у Луческу требования к вам?
– Защитник должен уметь начинать атаки. Даже, если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга через передачи, не просто бить мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне.

Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности