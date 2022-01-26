Никита БУРДА: «К сожалению, у меня вот так складывается карьера»

Защитник «Динамо» Никита Бурда рассказал, как проходит подготовка к второй части сезона.



Отметим, что 26-летний футболист в начале сезона 2020/21 порвал ахилл, а в январе прошлого года ему сделали повторную операцию. Никита не выходил на поле в официальных матчах с 16 июля 2020-го года.



– Сейчас я очень кайфую от футбола, очень не хватало. Даже на фоне тяжелой работы, ведь я скучал за этим.



– Ощущали ли поддержку болельщиков во время восстановления?

– Первое время да, многие писали, поддерживали, но со временем сообщений чуть меньше стало. Я нормально к этому отношусь, таков мой путь. У всех карьера складывается по-разному, у меня вот так, к сожалению. Я и до этого ценил то, что играю в таком клубе, как «Динамо», тренируюсь с такими игроками, с такими тренерами работаю. Учитывая мои травмы и операции, я стал ценить это еще больше, относиться более серьезно и профессионально, хотя не могу сказать, что раньше плохо относился. А тем, кто мне писал и поддерживал, я очень благодарен, потому что у меня был, мягко говоря, очень тяжелый период. Я готов выкладываться на поле, буду стараться отдавать все силы и делать все, что могу, главное, чтобы ничего больше не тревожило.



– В чем команда прибавила во время первого сбора, а над чем еще нужно работать?

– Тренерский штаб указывает нам на ошибки, сборы для того и нужны, чтобы их исправить и подойти ко второй части сезона в хорошем физическом и тактическом состоянии. Наличие ошибок – это нормально, пусть они остаются здесь и не переносятся на официальные матчи. О каком-то прогрессе еще рано говорить. Сейчас больше работаем над функциональным состоянием. Ближе к концу третьего сбора прибавим во всех компонентах, так что время еще есть.



– Луческу уделяет много внимания защите, выходам из обороны в атаку. Учитывая, что вы пропустили длительный период, вам приходится наверстывать?

– Пропустил длительный период, поэтому сейчас многому учусь. Ребята давно в в тренировочном процессе, уже привыкли и все знают. Для меня много нового, стараюсь это впитывать, слушаю с открытым ртом и стараюсь выполнять.



– Какие именно у Луческу требования к вам?

– Защитник должен уметь начинать атаки. Даже, если команда соперника прессингует, нужно выходить из-под этого прессинга через передачи, не просто бить мяч, а вести игру, а также надежно играть в обороне.