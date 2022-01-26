Стефанос ЦИЦИПАС: «Мы с врачом не ожидали, что я сыграю на Australian Open»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал уверенную победу над Янником Синнером из Италии в четвертьфинале Australian Open (6:3, 6:4, 6:2).



Отметим, что в ноябре Стефанос перенес операцию на локте.



«Мы с моим доктором оба не ожидали, что я сыграю на Australian Open. Это не входило в наш план. Врач сказал, что у меня не получится, но я доказал, что он ошибался. Вообще мне с ним очень повезло. Он большой любитель тенниса, работал с многими игроками. Благодаря ему я стану только сильнее», – сказал Циципас.



В полуфинале грек сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев.