Стефанос ЦИЦИПАС: «Мы с врачом не ожидали, что я сыграю на Australian Open»

Греческий теннисист очень быстро восстановился после операции на локте

  • 26.01.2022 11:37
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Стефанос ЦИЦИПАС: «Мы с врачом не ожидали, что я сыграю на Australian Open»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал уверенную победу над Янником Синнером из Италии в четвертьфинале Australian Open (6:3, 6:4, 6:2).
 
Отметим, что в ноябре Стефанос перенес операцию на локте.
 
«Мы с моим доктором оба не ожидали, что я сыграю на Australian Open. Это не входило в наш план. Врач сказал, что у меня не получится, но я доказал, что он ошибался. Вообще мне с ним очень повезло. Он большой любитель тенниса, работал с многими игроками. Благодаря ему я стану только сильнее», – сказал Циципас.
 
В полуфинале грек сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев.

Источник — Евроспорт

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