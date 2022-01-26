ФОТО. Восьмая ракетка мира стала лицом Dior

Греческая теннисистка Мария Саккари стала лицом дома моды Dior.
«Для меня большая честь стать частью такого престижного дома моды, как Dior. Это действительно привилегия, и я невероятно счастлива быть связанной с брендом, который произвел революцию в мире женской моды», – написала восьмая ракетка мира в инстаграме.
На Открытом чемпионате Австралии Саккари завершила борьбу в четвертом круге.
Отметим, что в прошлом сезоне Мария играла в полуфиналах Ролан Гаррос и US Open.
Источник — Instagram
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