Australian Open. Известна половина участниц стадии 1/4 финала

Эшли Барти и Барбора Крейчикова сразятся против американок

  • 23.01.2022 13:15
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Australian Open. Известна половина участниц стадии 1/4 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В воскресенье состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине женской одиночной сетки.
 
Обидчицы украинок Виктория Азаренко и Паула Бадоса без шансов проиграли свои матч Барборе Крейчиковой и Мэдисон Киз соответственно.
 
Лидер мирового рейтинга Эшли Барти одолела американку Аманду Анисимову, а еще одна представительница США Джессика Пегула остановила пятую сеяную Марию Саккари из Греции.

Australian Open. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Аманда Анисимова – 6:4, 6:3
 Джессика Пегула [21] –  Мария Саккари [5] – 7:6(0), 6:3

 Барбора Крейчикова [4] –   Виктория Азаренко [24] – 6:2, 6:2
 Мэдисон Киз –  Паула Бадоса [8] – 6:3, 6:1

Australian Open. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Эшли Барти [1] –  Джессика Пегула [21]
 Барбора Крейчикова [4] –  Мэдисон Киз

Источник — Sport.ua

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