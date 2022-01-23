Australian Open. Известна половина участниц стадии 1/4 финала

В воскресенье состоялись матчи четвертого раунда Открытого чемпионата Австралии в верхней половине женской одиночной сетки.
Обидчицы украинок Виктория Азаренко и Паула Бадоса без шансов проиграли свои матч Барборе Крейчиковой и Мэдисон Киз соответственно.
Лидер мирового рейтинга Эшли Барти одолела американку Аманду Анисимову, а еще одна представительница США Джессика Пегула остановила пятую сеяную Марию Саккари из Греции.
Australian Open. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Аманда Анисимова – 6:4, 6:3
Джессика Пегула [21] – Мария Саккари [5] – 7:6(0), 6:3
Барбора Крейчикова [4] – Виктория Азаренко [24] – 6:2, 6:2
Мэдисон Киз – Паула Бадоса [8] – 6:3, 6:1
Australian Open. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Эшли Барти [1] – Джессика Пегула [21]
Барбора Крейчикова [4] – Мэдисон Киз
Источник — Sport.ua
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