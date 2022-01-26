Олег САЛЕНКО: «Кулач будет очень ценным для Динамо во второй части сезона»

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением об испанском этапе подготовки команды Мирчи Луческу.



– Почему «Динамо», в отличие от других клубов УПЛ, решило провести сбор в Испании?

– Потому что там хорошие условия – климат и поля высокого качества. Луческу знал, куда везти подопечных. Сейчас в Испании нет жары и достаточно спарринг-партнеров. Найти для контрольной встречи топ-команды, конечно, не получится, но оппонентов более низкого класса хватает. Для сборов вполне сойдет.



Это как мы в своем время в Германии регулярно подготовку проходили. Утром у нас были тренировки, а вечером – спарринг. Когда находишься под такими нагрузками, несильные команды – самый подходящий вариант для игры.



– «Динамо» два матча выиграло со счетом 4:0, а «Мурсию» обыграли – 3:1. Вроде бы, без проблем. Или результат не имеет никакого значения?

– Сам счет, конечно, не столь важен. А вот тот факт, что динамовцы забивают, радует. Это важно для психологии футболистов, так легче входить в сезон. Главное, не просто катать мяч по полю, а реализовывать созданные моменты.



– Кулач начал забивать – на его счету уже два мяча…

– Это как раз то, что нужно. Сейчас, как я понимаю, Луческу использует Кулача больше в центре нападения, а не на фланге, и он находит свой шанс, возможность поразить ворота соперника. Кулач – игрок креативный, и будет очень ценным для «Динамо» во второй части сезона.



– Полноценную подготовку в Испании пропустила большая группа динамовцев – Попов, Караев, Забарный, Шкурин и Беседин. Насколько это критично для команды?

– Восстановление после травм – это одно, а вот после коронавируса – совсем другое. COVID не должен быть помехой для тренировок. Футболистам нужно давать нагрузки, чтобы они не просто сидели в номерах, а двигались. Первый сбор в плане физики очень важен. Конечно огорчает, что такие игроки, как Забарный и Караваев, пропустили работу в основной группе, но что поделаешь…



– В Турции «Динамо» столкнется с другой погодой? Почему киевляне все-таки едут туда?

– Нет, погода в Турции, думаю, не подведет. Самое главное для тренерского штаба «Динамо» – на турецком сборе можно сыграть с более сильными командами, и их там сейчас будет достаточно. Кстати, «бело-синие» могут и в игре с земляками проверить силы, ведь в феврале в Турции будет много не только команд УПЛ, но и Первой лиги.



– «Динамо» пока что обходится без новичков, если не считать возвращение Дубинчака. Это большой минус для команды?

– Я не очень удивлен такому раскладу. С другой стороны, «Динамо» ведь готовится только к чемпионату и Кубку Украины, и считают, что усиливаться им не нужно. Борьба предстоит только с «Шахтером» за золото… А вот летом – будет другое дело.



– Но Шахтер во время зимней паузы неплохо усилился и настроен более чем серьезно…

– Это усиление «горняков» – на будущее, уже к следующей Лиге чемпионов. Новичкам «Шахтера» еще нужно привыкнуть, понять требования Де Дзерби. Я уверен, что «Динамо» не сильно беспокоится по данному поводу. Для Мирчи Луческу важнее, чтобы его команда была монолитом, умела воплотить в результат его схемы.