Олег САЛЕНКО: «Кулач будет очень ценным для Динамо во второй части сезона»

Экс-игрок киевского «Динамо» – о первом сборе столичного клуба

  • 26.01.2022 10:54
  • 469 просмотров
  • 0 комментариев
Олег САЛЕНКО: «Кулач будет очень ценным для Динамо во второй части сезона»
© zbirna.com. Олег Саленко

Экс-игрок киевского «Динамо» Олег Саленко поделился мнением об испанском этапе подготовки команды Мирчи Луческу.
 
– Почему «Динамо», в отличие от других клубов УПЛ, решило провести сбор в Испании?
– Потому что там хорошие условия – климат и поля высокого качества. Луческу знал, куда везти подопечных. Сейчас в Испании нет жары и достаточно спарринг-партнеров. Найти для контрольной встречи топ-команды, конечно, не получится, но оппонентов более низкого класса хватает. Для сборов вполне сойдет.
 
Это как мы в своем время в Германии регулярно подготовку проходили. Утром у нас были тренировки, а вечером – спарринг. Когда находишься под такими нагрузками, несильные команды – самый подходящий вариант для игры.
 
– «Динамо» два матча выиграло со счетом 4:0, а «Мурсию» обыграли – 3:1. Вроде бы, без проблем. Или результат не имеет никакого значения?
– Сам счет, конечно, не столь важен. А вот тот факт, что динамовцы забивают, радует. Это важно для психологии футболистов, так легче входить в сезон. Главное, не просто катать мяч по полю, а реализовывать созданные моменты.
 
– Кулач начал забивать – на его счету уже два мяча…
– Это как раз то, что нужно. Сейчас, как я понимаю, Луческу использует Кулача больше в центре нападения, а не на фланге, и он находит свой шанс, возможность поразить ворота соперника. Кулач – игрок креативный, и будет очень ценным для «Динамо» во второй части сезона.
 
– Полноценную подготовку в Испании пропустила большая группа динамовцев – Попов, Караев, Забарный, Шкурин и Беседин. Насколько это критично для команды?
– Восстановление после травм – это одно, а вот после коронавируса – совсем другое. COVID не должен быть помехой для тренировок. Футболистам нужно давать нагрузки, чтобы они не просто сидели в номерах, а двигались. Первый сбор в плане физики очень важен. Конечно огорчает, что такие игроки, как Забарный и Караваев, пропустили работу в основной группе, но что поделаешь…
 
– В Турции «Динамо» столкнется с другой погодой? Почему киевляне все-таки едут туда?
– Нет, погода в Турции, думаю, не подведет. Самое главное для тренерского штаба «Динамо» – на турецком сборе можно сыграть с более сильными командами, и их там сейчас будет достаточно. Кстати, «бело-синие» могут и в игре с земляками проверить силы, ведь в феврале в Турции будет много не только команд УПЛ, но и Первой лиги.
 
– «Динамо» пока что обходится без новичков, если не считать возвращение Дубинчака. Это большой минус для команды?
– Я не очень удивлен такому раскладу. С другой стороны, «Динамо» ведь готовится только к чемпионату и Кубку Украины, и считают, что усиливаться им не нужно. Борьба предстоит только с «Шахтером» за золото… А вот летом – будет другое дело.
 
– Но Шахтер во время зимней паузы неплохо усилился и настроен более чем серьезно…
– Это усиление «горняков» – на будущее, уже к следующей Лиге чемпионов. Новичкам «Шахтера» еще нужно привыкнуть, понять требования Де Дзерби. Я уверен, что «Динамо» не сильно беспокоится по данному поводу. Для Мирчи Луческу важнее, чтобы его команда была монолитом, умела воплотить в результат его схемы.

Источник — vZbirna

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности