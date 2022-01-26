Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке 1/4 финала встретятся Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP) и Даниил Медведев из России (№2 ATP). Матч пройдет четвертым запуском на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли трижды, россиянин выиграл все матчи.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP).
Источник — Sport.ua
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