Феликс Оже-Альяссим – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/4 финала встретятся Феликс Оже-Альяссим из Канады (№9 ATP) и Даниил Медведев из России (№2 ATP). Матч пройдет четвертым запуском на Rod Laver Arena и начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли трижды, россиянин выиграл все матчи.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP).





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