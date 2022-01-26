Стала известна зарплата Дугласа Косты в Лос-Анджелес Гэлакси

Бывший полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста, который ныне на правах аренды из «Ювентуса» защищает цвета «Гремио», в ближайшее время подпишет контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации журналиста Родриго Серрано, клуб из США уже согласовал с 31-летним бразильцем все детали контракта. По его условиям Дуглас Коста проведет в «Лос-Анджелес Гэлакси» 2022 год и заработает за этот период 5 миллионов долларов.

#LAGalaxy fichó al brasileño Douglas Costa para el arranque de le temporada 2022 de la #MLS y ganará $5 millones por temporada. Más detalles por confirmar — Rodrigo A. Serrano (@RodASerrano) January 26, 2022

Отметим, что наиболее звездным и известным игроком нынешнего состава «Лос-Анджелес Гэлакси» является 33-летний мексиканский форвард Чичарито, выступавший в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер», «Вест Хэм» и «Севилью».