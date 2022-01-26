Стала известна зарплата Дугласа Косты в Лос-Анджелес Гэлакси

Бывший вингер «Шахтера» вскоре станет футболистом американского клуба

  • 26.01.2022 09:14
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Стала известна зарплата Дугласа Косты в Лос-Анджелес Гэлакси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Коста

Бывший полузащитник «Шахтера» Дуглас Коста, который ныне на правах аренды из «Ювентуса» защищает цвета «Гремио», в ближайшее время подпишет контракт с американским «Лос-Анджелес Гэлакси».

По информации журналиста Родриго Серрано, клуб из США уже согласовал с 31-летним бразильцем все детали контракта. По его условиям Дуглас Коста проведет в «Лос-Анджелес Гэлакси» 2022 год и заработает за этот период 5 миллионов долларов.

Отметим, что наиболее звездным и известным игроком нынешнего состава «Лос-Анджелес Гэлакси» является 33-летний мексиканский форвард Чичарито, выступавший в Европе за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Байер», «Вест Хэм» и «Севилью».

Алексей Сливченко, Sport.ua

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