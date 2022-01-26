Алексей БЫКОВ: «Хотим исправить ошибки прошлого»

Защитник «Мариуполя» в ожидании хорошей работы

  • 26.01.2022 08:17
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Алексей БЫКОВ: «Хотим исправить ошибки прошлого»
© Footboom. Алексей Быков

Защитник «Мариуполя» Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.

«Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме. Интересный матч нас ждет с Астаной. На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность», - сказал Быков.

Источник — Футбол 1/2/3

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