Australian Open. Стали известны все полуфиналистки

Польская теннисистка Ига Свёнтек вышла на американку Даниэль Коллинс

  • 26.01.2022 07:38
  • 4112 просмотров
  • 4 комментария
Australian Open. Стали известны все полуфиналистки
© Getty Images/Global Images Ukraine

Последнюю путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису добыла польская теннисистка Ига Свёнтек.

В поединке 1/4 финала девятая ракетка мира в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи (№115 WTA).

Australian Open. 1/4 финала
Ига Свёнтек (Польша) – Кайя Канепи (Эстония) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

В полуфинале Свёнтек встретится с американкой Даниэль Коллинс (№30 WTA). В другой части сетки в 1/2 сыграют первая ракетка мира Эшли Барти и американка Мэдисон Киз (№51 WTA).

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    vital
    online
    vital, 26.01.2022 08:54 (изменен)
    +4
    Можна говорити про халявну сітку для Ігри до фіналу - на шляху лише Сабаленко, яка на шоломах ніколи не феєрила. Але в Елі таких сіток вже було декілька, але українка своїми можливостями не скористалася, на відміну від тої ж Еш на РГ. Дуже посередній рівень півфіналісток,нижня частина сітки взагалі жах. Не віриться що Коллінз, чи Святек здатні на виграш АО. Чекаємо домашнього тріумфу на шоломі від Барті. Хіба в Кіз є інші плани.
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    Elis
    Elis, 26.01.2022 09:08
    +2
    vital, 26.01.2022 08:54
    Можна говорити про халявну сітку для Ігри до фіналу - на шляху лише Сабаленко, яка на шоломах ніколи не феєрила. Але в Елі таких сіток вже було декілька, але українка своїми можливостями не скористалася, на відміну від тої ж Еш на РГ. Дуже посередній рівень півфіналісток,нижня частина сітки взагалі жах. Не віриться що Коллінз, чи Святек здатні на виграш АО. Чекаємо домашнього тріумфу на шоломі від Барті. Хіба в Кіз є інші плани.
    Там потенційно могли бути Квітова і Халеп, але Петра чи вже повернеться, а щодо Симони - не впевнена, що та прийняла мудре рішення попрощатись з тренером.
    До речі, матч 2 кола Костюк-Бадоса був значно цікавішим, ніж сьогоднішній чвертьфінал. Не лише тому, що там грала українка)
    Ссылка
    сергей богданов
    сергей богданов, 26.01.2022 09:02
    +2
    С таким качеством тенниса на последних шлемах я начинаю переставать смотреть игры девушек, ну совсем уныло, конечно за Барти
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    vital
    online
    vital, 26.01.2022 08:55
    0
    *для Іги (т9)....
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