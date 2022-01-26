Australian Open. Стали известны все полуфиналистки

Последнюю путевку в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису добыла польская теннисистка Ига Свёнтек.

В поединке 1/4 финала девятая ракетка мира в трех сетах обыграла эстонку Кайю Канепи (№115 WTA).

Australian Open. 1/4 финала

Ига Свёнтек (Польша) – Кайя Канепи (Эстония) – 4:6, 7:6 (7:2), 6:3

В полуфинале Свёнтек встретится с американкой Даниэль Коллинс (№30 WTA). В другой части сетки в 1/2 сыграют первая ракетка мира Эшли Барти и американка Мэдисон Киз (№51 WTA).