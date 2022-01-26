Даниэль Коллинс вышла в полуфинал Australian Open

28-летняя американская теннисистка Даниэль Коллинс (№30 WTA) вышла в полуфинал турнира Australian Open.
В 1/4 финала соревнований Коллинс в двух сетах обыграла 32-летнюю француженку Ализе Корне (№61 WTA) — 7:5, 6:1.
Поединок длился 1 час 30 минут.
В полуфинале Даниэль встретится с победительницей противостояния Ига Свентек — Кайя Канепи.
Источник — Sport.ua
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