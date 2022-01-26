Мариуполь прибыл на сбор в Турцию

Поздно вечером во вторник, 25 января, преодолев маршрут Мариуполь-Запорожье-Стамбул-Анталия, «Мариуполь» прибыл в отельный комплекс IC Green Palace, который расположен в поселке Кунду (13 км от Анталии). Именно здесь украинская команда проведет первую часть тридцатидневного сбора (до 9 февраля).
Уже в среду азовцы приступят к тяжелой тренировочной работе. А 29 января подопечные Остапа Маркевича проведут первый спарринг. Соперником украинской команды станет «Вождовац» из Сербии.
Источник — ФК Мариуполь
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