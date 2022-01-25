Маркевич взял 22 футболиста на сбор Мариуполя

Украинская команда отправилась в Турцию

  • 25.01.2022 15:07
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Маркевич взял 22 футболиста на сбор Мариуполя
© ФК Мариуполь

25 января «Мариуполь» отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в окрестностях Анталии (Турция). До средиземноморского побережья Турции команда доберется лишь к вечеру, совершив путешествие по маршруту Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия. До Запорожья команда доедет на клубном автобусе, а затем пересядет на самолет.

Наставник азовцев Остап Маркевич на зимний сбор взял 22 футболиста:

Вратари — Евгений Гальчук, Никита Турбаевский, Максим Жук

Защитники — Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Артем Холод, Данил Удод

Полузащитники — Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Денис Шостак, Олег Очеретько, Денис Свитюха, Артур Микитишин, Михаил Хромей

Нападающие — Андрей Кулаков, Богдан Вьюнник.

Сбор в Анталии будет состоять из двух частей. С 25 января по 9 февраля команда будет базироваться в Кунду (13 км от Анталии), а затем переберется в Белек. 24 февраля азовцы вылетят в Одессу, где 28 числа сыграет с «Черноморцем».

В Турции «Мариуполь» проведет 5 спаррингов:

29 января – «Вождовац» (Сербия)
2 февраля – «Широки Брег» (Босния и Герцеговина)
6 февраля – «Силекс» (Северная Македония)
14 февраля – «Астана» (Казахстан)
19 февраля – «Карпаты» (Украина)

Источник — ФК Мариуполь

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