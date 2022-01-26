Йожеф САБО: «Не верю, что Шевченко возглавит Польшу»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мнением о том, может ли украинский специалист Андрей Шевченко возглавить сборную Польши. С октября 2021 года по январь 2022 года Шевченко возглавлял итальянскую «Дженоа».

«Не нужно было Шевченко туда идти. Неужели он не видел, что в «Дженоа» нет игроков? Прежде, чем идти работать с какой-то командой, потенциальный кандидат на роль главного тренера должен разослать своих помощников, чтобы те поехали и посмотрели ее футболистов и доложили ему об этом.

Я думал, что, придя в генуэзский клуб, Андрей Шевченко договорился с руководством о покупке как минимум трех-четырех или пяти футболистов для усиления. Но никого при нем и не купили. А команда находится сейчас на предпоследнем месте. Хотя у замыкающей таблицу «Салернитаны» на три очка меньше и игра в запасе.

Как мне кажется, «Дженоа» уже не спасется от вылета. А что касается нового варианта для Шевченко, о котором в последние дни все только и говорят, сборной Польши, то я не верю. Если он — человек здравомыслящий, то сейчас никуда не пойдет. Ему необходимо высидеть какой-то период, хорошо поразмыслив над тем, что сделал и зачем, правильно ли поступил, пойдя в «Дженоа», или неправильно. Шевченко необходимо отдохнуть. А уже потом, с новыми силами и свежим взглядом, куда-то поехать», — считает Сабо.

Ранее сообщалось о том, что зарплата Шевченко в сборной Польши будет составлять €2,5 миллиона в год. Часть зарплаты будет выплачивать Польский футбольный союз, а часть — спонсоры.