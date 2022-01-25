Джокович заявился на турнир ATP в Дубае, который пройдет в феврале

Новак готов играть

  • 25.01.2022 23:55
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Джокович заявился на турнир ATP в Дубае, который пройдет в феврале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вошел в заявочный список турнира АТР 500 в Дубае, который пройдет в последнюю неделю февраля.
 
Кроме серба из первой десятки на соревнованиях в ОАЭ планируют выступить еще три теннисиста.
 
Отметим, что ранее Джоковича депортировали из Австралии, и он не смог защитить свой прошлогодний титул. Но после завершения турнира он все равно сохранит статус первой ракетки. 

Источник — Sport.ua

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