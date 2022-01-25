Джокович заявился на турнир ATP в Дубае, который пройдет в феврале

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович вошел в заявочный список турнира АТР 500 в Дубае, который пройдет в последнюю неделю февраля.



Кроме серба из первой десятки на соревнованиях в ОАЭ планируют выступить еще три теннисиста.



Отметим, что ранее Джоковича депортировали из Австралии, и он не смог защитить свой прошлогодний титул. Но после завершения турнира он все равно сохранит статус первой ракетки.