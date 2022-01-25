Янник Синнер – Стефанос Циципас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке 1/4 финала встретятся Янник Синнер из Италии (№10 ATP) и Стефанос Циципас из Греции (№4 ATP). Матч пройдет третьим запуском на Rod Laver Arena и начнется не ранее 06:00 по Киеву.
Ранее теннисисты играли трижды, грек выиграл два матча.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Даниила Медведева из России (№2 ATP) или Феликса Оже Альяссима из Канады (№9 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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