Петраков рассказал, почему пришлось отложить стажировку в Аталанте

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков ua рассказал о том, что пока не поедет на стажировку в «Аталанту».



«Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации… Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку», – сказал Петраков.



Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини согласился на приезд украинского специалиста в расположение итальянского клуба.