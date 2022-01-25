Петраков рассказал, почему пришлось отложить стажировку в Аталанте

Причина банальная

  • 25.01.2022 23:21
  • 600 просмотров
  • 0 комментариев
Петраков рассказал, почему пришлось отложить стажировку в Аталанте
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер национальной сборной Украины Александр Петраков ua рассказал о том, что пока не поедет на стажировку в «Аталанту».
 
«Да, такие планы были. Но, скорее всего, сейчас не получится. Постоянно сейчас меняются правила въезда в страны Евросоюза. Италия ввела бустерную дозу вакцинации… Поэтому все эти моменты создают трудности. Придется пока отложить эту поездку», – сказал Петраков.
 
Ранее сообщалось, что Джан Пьеро Гасперини согласился на приезд украинского специалиста в расположение итальянского клуба.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности