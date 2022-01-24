Петраков пройдет стажировку в клубе Малиновского

Наставник сборной Украины станет гостем «Аталанты»

  • 24.01.2022 12:56
  • 2176 просмотров
  • 6 комментариев
Петраков пройдет стажировку в клубе Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

Национальная сборная Украины 24 марта проведет стыковой плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии в Глазго.

В рамках подготовки к визиту в Британию главный тренер сборной Украины Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, которые в эти дни будут готовиться к сезону на сборах в Турции. Перед визитом в Турцию Александра Петракова ждет еще одна поездка в Европу.

Почти достигнута договоренность о том, что главный тренер «сине-желтых» пройдет стажировку в команде Серии А, за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский — «Аталанте». Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини согласился на приезд украинского специалиста в расположение «Аталанты», где Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды.

6 февраля «Аталанту» ожидает матч чемпионата Италии против «Кальяри», затем четвертьфинал Кубка Италии против «Фиорентины» (9 февраля). Также у «Аталанты» до 20 февраля будут домашние матчи с «Ювентусом» (13 февраля) и с «Олимпиакосом» в Лиге Европы (17 февраля).

Источник — Meta-ratings.com.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 24.01.2022 13:11
    +5
    Повага Петракову.
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    RoNIkyo
    RoNIkyo, 24.01.2022 14:03
    +2
    Правильно. Треба вчитись доки можеш вчитись
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    Max123
    Max123, 24.01.2022 14:18
    +1
    Молодец! Видно,что человек старается, а не просто приезжает в сборную 3 раза в год руками помахать, как некоторые бывшие "мэнеджеры"
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    Mac_Gyver
    online
    Mac_Gyver, 24.01.2022 14:06
    +1
    komarovskiyy, 24.01.2022 13:24
    В таком возрасте ппора на стажировку к Богу
    Шо за эйджизм? Учиться и развиваться надо в любом возрасте - тогда и к Богу попозже попадёшь.
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    maksum139
    maksum139, 24.01.2022 13:37
    0
    komarovskiyy, 24.01.2022 13:24
    В таком возрасте ппора на стажировку к Богу
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    komarovskiyy
    online
    komarovskiyy, 24.01.2022 13:24
    -3
    В таком возрасте ппора на стажировку к Богу
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