Петраков пройдет стажировку в клубе Малиновского

Национальная сборная Украины 24 марта проведет стыковой плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против сборной Шотландии в Глазго.

В рамках подготовки к визиту в Британию главный тренер сборной Украины Александр Петраков в феврале планирует посетить тренировочные лагеря команд УПЛ, которые в эти дни будут готовиться к сезону на сборах в Турции. Перед визитом в Турцию Александра Петракова ждет еще одна поездка в Европу.

Почти достигнута договоренность о том, что главный тренер «сине-желтых» пройдет стажировку в команде Серии А, за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский — «Аталанте». Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини согласился на приезд украинского специалиста в расположение «Аталанты», где Петраков будет несколько дней наблюдать за тренировочным процессом команды.

6 февраля «Аталанту» ожидает матч чемпионата Италии против «Кальяри», затем четвертьфинал Кубка Италии против «Фиорентины» (9 февраля). Также у «Аталанты» до 20 февраля будут домашние матчи с «Ювентусом» (13 февраля) и с «Олимпиакосом» в Лиге Европы (17 февраля).