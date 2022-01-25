Шахтер готов предложить 10 миллионов евро за Артура Вендерроски

Однако посредник, который помогает «горнякам», рекомендует подождать с окончательным решением

  • 25.01.2022 22:20
  • 2471 просмотр
  • 4 комментария
Шахтер готов предложить 10 миллионов евро за Артура Вендерроски
© Instagram. Артур Вендерроски

Донецкий «Шахтер» всерьез нацелен на трансфер вундеркинда академии «Флуминенсе» Артура Вендерроски.

За талантливого бразильца «горняки» готовы предложить 10 миллионов евро, однако посредник, который представляет интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать.

16-летний Артур Вендерроски сможет покинуть Бразилию лишь когда ему исполнится 18 лет. В связи с этим посредник хочет собрать больше информации о полузащитнике и оценить качество его выступлений за юношеские команды «Флуминенсе» в ближайшем сезоне.

Ранее сообщалось, что помимо «Шахтера» виды на Артура Вендерроски имеют английские гранды «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

Источник — NETFLU

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    fuxkdynamo
    fuxkdynamo, 25.01.2022 22:31
    +2
    16 лет, ждать 2 года
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    Face Control
    online
    Face Control, 25.01.2022 22:28
    -1
    Шахтёр знает что делает, ждём.
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 25.01.2022 22:26
    -1
    Lev4455, 25.01.2022 22:21
    Чорні ви що хочете перегнати Метал? А не слабо?
    це про маленьких, сліпеньких кротиків?
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 25.01.2022 22:21
    -8
    Чорні ви що хочете перегнати Метал? А не слабо?
    Ссылка
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