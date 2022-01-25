Шахтер готов предложить 10 миллионов евро за Артура Вендерроски

Донецкий «Шахтер» всерьез нацелен на трансфер вундеркинда академии «Флуминенсе» Артура Вендерроски.

За талантливого бразильца «горняки» готовы предложить 10 миллионов евро, однако посредник, который представляет интересы украинского клуба в Бразилии, рекомендует подождать.

16-летний Артур Вендерроски сможет покинуть Бразилию лишь когда ему исполнится 18 лет. В связи с этим посредник хочет собрать больше информации о полузащитнике и оценить качество его выступлений за юношеские команды «Флуминенсе» в ближайшем сезоне.

Ранее сообщалось, что помимо «Шахтера» виды на Артура Вендерроски имеют английские гранды «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».