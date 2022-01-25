Ига Свёнтек – Кайя Канепи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду продолжатся четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии.



За последнюю путевку в полуфинал сразятся полька Ига Свёнтек (№9 WTA) и эстонка Кайя Канепи (№115 WTA). Матч пройдет вторым запуском на Rod Laver Arena и начнется не ранее 04:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против американки Даниэль Коллинс (№30 WTA) или француженки Ализе Корне (№61 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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