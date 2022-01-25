Сергей КРИВЦОВ: «Петраков – хороший мужик, к нему испытываешь доверие»

Игрок «Шахтера» – о главном тренере сборной Украины

  • 25.01.2022 19:38
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Сергей КРИВЦОВ: «Петраков – хороший мужик, к нему испытываешь доверие»
© УАФ. Сергей Кривцов

Защитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал, изменилась ли атмосфера в национальной команде после прихода Александра Петракова.
 
«Много поменялось, но сейчас вновь вернулись к тактике, которую использовали при Андрее Николаевиче. Есть свои моменты, но в плане атмосферы в команде ничего не поменялось. Петраков – хороший мужик. Думаю, это прекрасно видно и в интервью.
 
Есть тренеры с хитростью какой-то – это не про него. Это открытый человек, с которым можно честно поговорить. Он тебе честно все в глаза расскажет, ты к нему испытываешь доверие.

Конфликт с Малиновским? Думаю, Петраков раньше работал с ребятами, которые ему вряд ли смогли бы ответить. Перескочив молодежную сборную, он сразу попал в национальную сборную, где у игроков уже есть свое имя, авторитет. Думаю, он просто оказался не готов к такому, но в дальнейшем таких ситуаций не будет.
 
Когда Петраков пришел, то его поддержали Ярмоленко и Зинченко. Но никто не препятствовал, не говорили: «Ой, кто это пришел?». Все слушали и выполняли то, что он от нас требовал. Не было таких мыслей, что сейчас две игры отыграем и потом нового возьмут. Он тренер, а мы его слушаем и выполняем, что он говорит», – сказал Кривцов.
 
Отметим, что Сергей сыграл при новом тренере в пяти матчах из семи.

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Источник — Пряма червона

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