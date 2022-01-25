Гаэль МОНФИС: «Всю карьеру я принимаю плохие решения в важные моменты»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал обидное поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии.



В матче с Маттео Берреттини из Италии муж Элины Свитолиной проиграл две первые партии, сумел сравнять счет, но все же уступил.



«Что изменилось в начале пятой партии? Это тот вопрос, который я сам себе задаю. Наверное, я не был достаточно хорош, чтобы удержать ту инициативу, которой я завладел, сравняв счет по сетам. Это расстраивает, но я часто не справляюсь и не справился на этот раз. У меня есть еще пару лет, чтобы продолжать играть, я надеюсь, что однажды я все-таки сумею все сделать правильно.



Конечно, есть много позитивных моментов, которые я заберу с собой. Но на последних двух Шлемах я сам усложнял себе ситуацию, когда боролся с соперниками из топ-10. Я продолжаю извлекать уроки, но мне всегда было трудно. Мне трудно до сих пор, но каким-то образом я не теряю веру. Мне нужен только один раз. Мне не нужно двадцать, мне нужно, чтобы один раз все сработало. Я работаю ради этого, я все еще верю, что могу. Это трудно. Уже 20 лет как я играю в Туре и мне не удается все сделать правильно. Но кто знает? Возможно, в этом году все сработает. Всю карьеру у меня так складывается, что в подобных ситуациях я принимаю плохие решения. Уже поздно что-то менять, но, возможно, все-таки один раз все произойдет так, как нужно. Что я имею в виду? Что на важных очках я буду показывать свою лучшую игру, что буду принимать верное решение в эти доли секунды, которые есть, не торопясь, но и не боясь.



Как мне удалось изменить ход матча? Ты все равно продолжаешь верить. Забавно, часто люди видят меня слишком сильным. Они забывают, что ты играешь с игроком из топ-10, который моложе и опытнее. Берреттини уже обыгрывал меня в четвертьфинале на Шлеме, он играл и в полуфиналах, и в финале. Он справился со всем очень хорошо, отлично отыграл. Конечно, я все равно верил в себя, я знал, что я хороший игрок, не лучше, чем он, но что ему придется поработать, чтобы обыграть меня», – сказал Монфис.